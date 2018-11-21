В Орле муж напился и задушил жену

Обвинительный приговор по делу об убийстве вынесли в Орле.

Как сообщает прокуратура Орловской области, дело рассмотрел Заводской районный суд. Государственное обвинение поддержал первый заместитель прокурора региона Андрей Хамошин.

Ему удалось доказать вину местного жителя в совершении убийства. Жертвой преступления стала жена подсудимого. Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между супругами вспыхнула словесная ссора, которая быстро переросла в драку. Муж несколько раз ударил жену по лицу. Затем схватил ее руками за шею, «перекрыв доступ воздуха до наступления ее смерти».

Суд принял во внимание явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»