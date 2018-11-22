Орловцам пригрозили новыми штрафами

22.11.2018 | 12:20 Новости, Общество

Наказание жители региона понесут за неучтенных животных.

В райцентре Ливны подвели итоги обязательной ветеринарной паспортизации домашних хозяйств. Согласно Закону РФ «О ветеринарии» все животные подлежат идентификации и учету, а их владельцы обязаны иметь ветеринарные паспорта на личное подсобное хозяйство.

«Жителям Орловской области следовало до 1 ноября провести обязательную регистрацию домашнего хозяйства, — пояснил начальник БУ ОО «Ливенская городская станция по борьбе с болезнями животных» Михаил Кудрявцев. — Но не все выполнили требования закона. На сегодняшний день в городскую станцию по борьбе с болезнями животных обратились более 750 человек».

Однако, по его словам, в городе насчитывается около 7 тысяч частных домов. Наверняка, хозяева большинства из них держат птицу, кошек и собак. Нетрудно подсчитать, что требования закона исполнили лишь около 10 процентов жителей райцентра.

Кстати, зарегистрировать поголовье может любой член семьи или родственник владельца, который свободен. Тем, кто не зарегистрирует свое хозяйство в ближайшее время, придется заплатить штраф, предупреждает ветслужба.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования