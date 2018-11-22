Под Орлом автомобиль перевернулся на жоме

Пострадали два человека

В Орловской области автомобиль «Лада Гранта» перевернулся, когда водитель потерял управление, выехав на рассыпанный гранулированный сухой жом. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

ДТП произошло 21 ноября в 20:37 на 44-м километре трассы «Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое». Потерявшая управление легковушка съехала с дороги и перевернулась.

Водитель «Гранты» с травмами был доставлен в Колпнянскую ЦРБ. Пассажир также получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.