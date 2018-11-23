Орловцы стали больше платить за автомобили

Налоговики региона отчитались о сборах в казну.

За январь-октябрь 2018 года на территории Орловской области в консолидированный бюджет РФ поступило около 20,4 млрд рублей налогов, сборов и других обязательных платежей. Об этом сообщает реегиональное управление ФНС.

— В федеральный бюджет перечислено около 3,4 млрд рублей, — рассказали в ведомстве. – В консолидированный бюджет субъекта мобилизовано около 16,4 млрд рублей, что 1,8 млрд рублей большее, чем за январь-октябрь 2017 года.

Налоговики отмечают рост сборов по ряду направлений. Так, жители Орловской области стали больше платить за автомобили. По сравнению с прошлым годом поступления по транспортному налогу увеличились на 11,5 процента, или на 41,3 млн рублей.

Сборы по налогу на имущество физических лиц выросли в 1,8 раза, по земельному налогу — на 13,4 процента. Основным источником доходов регионального бюджета по-прежнему является налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 7,5 млрд рублей. За его счет сформировано 45,8 процента доходов консолидированного бюджета региона.

ИА «Орелград»