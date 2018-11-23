В Орле прошла внезапная проверка водителей

Приставы и гаишники искали на дорогах должников.

Орловские судебные приставы провели совместный рейд с Госавтоинспекцией и налоговиками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП. Рейды прошли на оживленных магистралях города Орла.

— Рейд прошел успешно, — заявили в УФССП. – Было проверено 270 водителей и произведено 9 арестов имущества должников, в том числе наложены аресты на автомобили.

Часть должников оплатили долги на месте через переносной POS-терминал. Остальным автовладельцам-должникам были вручены квитанции и извещения о явке в отделы судебных приставов.

«Проведение подобных рейдовых мероприятий значительно повышает эффективность работы службы и будет на регулярной основе проходить на территории нашей области», – предупредили в УФССП.

ИА «Орелград»