Орел от снега убирают 70 человек

26.11.2018 | 16:20 Новости, Общество

В ручном режиме очищают пешеходные переходы, остановки.

Директор МУП «Спецавтобаза» Александр Байдак доложил о ходе уборки от снега областного центра сегодня, 26 ноября. Так, чистить улицы города выехали 23 единицы техники. В ручном режиме остановки, тротуары чистят 70 человек, сообщает пресс-служба мэрии.

С 25 по 26 ноября на дороги города израсходовали 266 тонн пескосоляной смеси. 75 человек и 18 единиц техники: восемь КДМ, один ПУМ, два самосвала, три погрузчика, два трактора и два «вилли» очищали город от снега и наледи. С территории Орла вывезли 44,2 куб.м мусора.

ИА «Орелград»

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