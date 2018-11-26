Орловцев призвали не выходить на неокрепший лед

Ледовое полотно на реках только-только формируется.

Орловцев предупреждают об опасности выхода на неокрепший лед. Как предупреждают спасатели, это крайне опасно. В связи с недостаточной толщиной ледового покрова на реках, наличием промоин и проталин, неустойчивой температурой воздуха, сотрудники управления по безопасности администрации города совместно с ГУ МЧС России по Орловской области и ГИМС призывают горожан не выходить на тонкий лед. Безопасным считается ледовый покров толщиной не менее 15 см.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прибрежные территории рек Ока и Орлик начали патрулировать. В ходе рейда проинструктировали 42 человека.

«В России в последние годы увеличилось количество случаев, когда люди, переходя реку, проваливались под лед. Чтобы предотвратить подобные случаи, родителей настоятельно просят провести с детьми воспитательные беседы, разъяснить таящуюся опасность», — пишет пресс-служба.

ИА «Орелград»