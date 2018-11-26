Орловщина не попала в список самых пьющих регионов России

26.11.2018 | 12:03 Новости, Общество

Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовала список самых трезвых регионов.

Орловская область получили 32 балла трезвости, что позвонило региону занять 23 месте в федеральном рейтинге трезвости среди 85 регионов.

При составлении рейтинга специалисты ориентировались на шесть критериев — смертность от алкоголя, численность больных с диагнозом «алкоголизм», число преступлений, совершенных людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, объём продаж алкоголя, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции, а также ограничения в региональном законодательстве, связанные с продажей алкоголя.

По каждому из этих критериев определялось место, занятое регионом, и их сумма определяла итоговую позицию в рейтинге. Так, самыми непьющими регионами оказались Чеченская, Ингушская и Дагестанская республики. Среди проблемных регионов указывают — Сахалин, Ненецкий автономный округ, Магаданскую область и Чукотку.

ИА «Орелград»

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