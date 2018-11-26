Под Орлом осужденных оставили без обуви

Нарушения закона выявила прокуратура.



Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в ведомстве проанализировали итоги надзора за соблюдением материально-бытовых прав осужденных и обвиняемых. Проверки вскрыли неприглядные факты.

Так, выявлены нарушения прав осужденных при их размещении по отрядам. А в исправительной колонии № 5 осужденные-инвалиды не были своевременно обеспечены необходимой обувью.

— По данному факту начальнику колонии было внесено представление, — пояснили в прокуратуре региона. — Однако надлежащих мер к устранению нарушений принято не было, несмотря на то, что обувь имелась в наличии.

В результате специализированным прокурором в отношении начальника ИК-5 было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 2 тысячи рублей.

Постановление о назначении административного наказания уже вступило в законную силу. Также сообщается, что нарушения прав осужденных были устранены в ходе прокурорской проверки.

ИА «Орелград»