Под Орлом осужденных оставили без обуви

26.11.2018 | 14:05 Новости, Общество

Нарушения закона выявила прокуратура.


Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в ведомстве проанализировали итоги надзора за соблюдением материально-бытовых прав осужденных и обвиняемых. Проверки вскрыли неприглядные факты.

Так, выявлены нарушения прав осужденных при их размещении по отрядам. А в исправительной колонии № 5 осужденные-инвалиды не были своевременно обеспечены необходимой обувью.

— По данному факту начальнику колонии было внесено представление, — пояснили в прокуратуре региона. — Однако надлежащих мер к устранению нарушений принято не было, несмотря на то, что обувь имелась в наличии.

В результате специализированным прокурором в отношении начальника ИК-5 было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновный оштрафован на 2 тысячи рублей.

Постановление о назначении административного наказания уже вступило в законную силу. Также сообщается, что нарушения прав осужденных были устранены в ходе прокурорской проверки.

ИА «Орелград»

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