Дефицит областного бюджета составил 460 млн рублей

Региональные власти подсчитали текущие доходы и расходы.

Правительство Орловской области утвердило отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года. Документ опубликован на официальном портале региона. Кстати, он уже передан в Орловский облсовет народных депутатов. Парламентариям предстоит обсудить его и «принять к сведению».

Как следует из отчета, доходы областного бюджета за 9 месяцев составили 23,073 миллиарда рублей, расходы – 23,533 миллиарда. Кстати, бюджетные траты по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 2,652 миллиарда рублей, или на 12,7 процента.

Дефицит областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составил 459,7 млн рублей. При этом муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 6,93 миллиарда.

Финансовая помощь местным бюджетам оказывалась в виде дотаций (1,029 млрд), субсидий (1,231 млрд), субвенций (4,466 млрд) и иных межбюджетных трансфертов (202,9 млн рублей).

ИА «Орелград»