Парни и женщина подрались в кафе Орла и покалечили охранника

27.11.2018 | 15:23 Новости, Происшествия

Разобраться с массовой потасовкой прибыли Росгвардейцы.

24 ноября около трех часов ночи сотрудники Росгвардии выехали в одно из кафе Северного района областного центра. На месте выяснилось, что между тремя 19-летними парнями и 35-летней женщиной произошла драка. Все они были в нетрезвом состоянии. Первым пострадал охранник кафе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, росгвардейцы оказали охраннику доврачебную помощь и задержали нарушителей порядка.

В тот же день сотрудники вневедомственной охраны выезжали на вызов в один из продовольственных магазинов Мценска. Около восьми часов вечера 22-летний амчанин разбил витрину, внутреннее стекло входной двери и пробрался в магазин. Там его встретила 49-летняя продавщица, которая и вызвала сотрудников Росгвардии.

«Гражданин проник в магазин и начал дебоширить, используя нецензурную лексику в адрес женщины. Правоохранители задержали молодого человека, передав сотрудникам полиции», — пишет пресс-служба силовиков.

Накануне, 26 ноября, росгвардейцы выезжали на вызов в один из торговых центров Северного района. 38-летний орловец украл зимнюю мужскую обувь и попытался скрыться, но его быстро обнаружили силовики неподалеку от центра. По данному делу проводится проверка.

ИА «Орелград»

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