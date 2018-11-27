Пожарные помешали орловцу совершить преступление

Житель Урицкого района пытался сжечь квартиру знакомой.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Урицкого районного суда. Житель села Городище был признан виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Довести преступный замысел до конца ему помешали сотрудники пожарной части.

Как следует из материалов дела, в мае этого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл к дому ранее ему знакомой женщины. У них сложилась личная неприязнь.

Дома никого не было. Мужчина поджег коробок спичек и закинул его в квартиру через разбитое окно.

Убедившись в том, что огонь занялся, он скрылся с места преступления. Суд установил, что злоумышленник намеревался причинить потерпевшей значительный материальный ущерб.

К счастью, соседи вызвали пожарных, которые успели погасить огонь. Поджигателя буквально нашли по «горячим следам». Его признали виновным в совершении поджога и приговорили к 6 месяцам исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»