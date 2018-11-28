Орловцев призвали экономить и кушать правильно

Волонтеры-медики провели цикл лекций по правильному питанию.

Волонтеры из Мединститута с 19 ноября проводят интерактивные лекции-беседы «Кушай правильно — живи здорово!» и тренинги «Скажи курению — нет!». Они были предназначены для студентов и школьников. Об этом рассказали в Орловском госуниверситете имени Тургенева.

Целью акции стало «формирование у молодежи грамотного представления о здоровье, выработка необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни, а также привлечение внимания студентов к негативному воздействию табака и табачного дыма на организм человека».

Волонтеры посетили с лекциями несколько орловских институтов и школ. Они рассказали о том, что происходит, если не соблюдать режим правильного питания. Рассказали молодежи о материальной выгоде от отказа от курения. Так, по мнению волонтеров, если не тратить деньги на покупку сигарет, то в год можно сэкономить в среднем 32 тысячи рублей.

ИА «Орелград»