Орловские коммунисты решили стать влиятельными

Задачи на ближайшую пятилетку поставили на пленуме в Ливнах.

Как сообщается на сайте Орловского отделения КПРФ, в Ливенском районе прошел пленум, на котором коммунисты определили важные для себя задачи. В частности, они напомнили о том, что 2018 год – это год столетия со дня создания Ленинского комсомола. В связи с этим в регионе даже был объявлен юбилейный призыв в комсомольские ряды.

По мнению участников пленума, «необходимо и дальше наращивать свое влияние в населенных пунктах, привлекать молодежь в ряды Ленинского комсомола, активизировать агитационно-пропагандистскую работу через агитаторов, депутатов, активнее привлекать молодых граждан к решению социально-экономических вопросов тех населенных пунктов, где они проживают».

Кроме того, решено рассказывать населению обо всех принятых решениях, в том числе используя интернет и социальные сети. Также была озвучена идея создать при райкоме партии школу молодых коммунистов «для формирования у них марксистско-ленинских знаний», и улучшить работу корпункта. В частности, до 15 января 2019 года планируется провести набор общественных корреспондентов.

ИА «Орелград»