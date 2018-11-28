Суд приговорил убийцу Уварова и Соболева к 21 году колонии

Его признали виновным в убийстве, вымогательстве и незаконном хранении оружия.

Орловский областной суд приговорил бизнесмена, владельца бывшего кафе «Сказка» Владимира Мухина к 21 году колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете.

Его признали виновным в убийстве Андрея Уварова — сына бывшего мэра Орла Василия Уварова — и бывшего генерального директора «Орелстроя» Владимира Соболева. Также суд счел доказанной вину Мухина в вымогательстве и незаконном хранении оружия.

Бизнесмен также заплатит 500 тысяч рублей штрафа и 2 млн компенсации вдове Андрея Уварова. Для обеспечения иска суд арестовал здание бывшего кафе «Сказка» и землю под ним.

1 февраля Следственный комитет и УМВД по Орловской области сообщили о задержании 49-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве Андрея Уварова и Владимира Соболева. Выстрелы были совершены из пистолета ТТ. По словам мужчины, он совершил преступления из мести.

Андрей Уваров был убит 3 мая 2013 года в городе Орле в подъезде многоквартирного дома, расположенного по улице Новикова. Владимир Соболев был застрелен в автомобиле вблизи собственного дома в городе Орле 24 сентября 2014 года.

ИА «Орелград»