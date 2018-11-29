КСП нашла нарушения на 9 млн при закупке пескосоляной смеси

Депутаты призвали чиновников начать проверку

Контрольно-счетная палата Орла установила, что при закупке пескосоляной смеси бюджет областного центра понес ущерб в размере 9 млн рублей. Об этом сказал зампред горсовета Владимир Негин на сессии 29 ноября.

Он заявил, что фракция «Единой России» считает нарушения «недопустимыми» и просит сити-менеджера организовать служебную проверку. Если данные КСП подтвердятся, то депутаты будут ходатайствовать об увольнении начальника УКХ Светланы Климовой и других виновных.

«Мэр Орла Василий Новиков поручил провести проверку до 15 декабря. Глава администрации Александр Муромский в свою очередь заверил народных избранников, что создана соответствующая рабочая группа и ведется проверка», — сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»