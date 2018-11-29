КСП нашла нарушения на 9 млн при закупке пескосоляной смеси

29.11.2018 | 12:52 ЖКХ, Новости

Депутаты призвали чиновников начать проверку

Контрольно-счетная палата Орла установила, что при закупке пескосоляной смеси бюджет областного центра понес ущерб в размере 9 млн рублей. Об этом сказал зампред горсовета Владимир Негин на сессии 29 ноября.

Он заявил, что фракция «Единой России» считает нарушения «недопустимыми» и просит сити-менеджера организовать служебную проверку. Если данные КСП подтвердятся, то депутаты будут ходатайствовать об увольнении начальника УКХ Светланы Климовой и других виновных.

«Мэр Орла Василий Новиков поручил провести проверку до 15 декабря. Глава администрации Александр Муромский в свою очередь заверил народных избранников, что создана соответствующая рабочая группа и ведется проверка», — сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования