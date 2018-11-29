Мценский район оставили без могильщиков

Суд обязал чиновников создать похоронную службу.

Как сообщает прокуратура Орловской области, в Мценском районе выявлены нарушения законодательства о похоронном деле и погребении. Установлено, что там не создана специализированная служба по вопросам похоронного дела.

Вероятно, весь этот бизнес отдан на откуп частникам, что, по мнению надзорного органа, влечет нарушение установленных законом прав граждан. Прокуратура пыталась решить дело без суда. Администрации Мценского района было внесено представление, «однако надлежащих мер к устранению нарушений закона принято не было».

— В суд было направлено исковое заявление о признании бездействия администрации района незаконным и обязании создать специализированную службу по вопросам похоронного дела, — пояснили в прокуратуре региона.

Требования были удовлетворены в полном объеме. Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»