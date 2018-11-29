Орловцев просят помочь в поисках без вести пропавшей девушки

О местонахождении девушки ничего неизвестно с 26 ноября.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Орел просит помочь в поисках без вести пропавшей 16-летней девушки Элеоноры Серегиной. С 26 ноября о ее местонахождении ничего неизвестно. Девушка проживала в поселке Кромы.

Приметы Элеоноры: рост около 170 см, каштановые волосы, каре-зеленые глаза. В момент пропажи была одета в серую длинную куртку с черной надписью на спине, треугольный капюшон, ботинки с белой опушкой. С собой у девушки темно-бордовый тканевый рюкзак.

Всех, кто располагает сведениями о пропавшей, просят позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

ИА «Орелград»