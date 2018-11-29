Санки и «майор»: содержание дорог по-болховски

29.11.2018 | 11:50 ЖКХ, Новости

Болховские коммунальщики посыпают дороги как могут

В сообществе «Подслушано Болхов» опубликовали два видео, на которых запечатлена вся безысходность содержания дорог в зимний период в любом месте за пределами Орла.

В отсутствие техники дорожники вынуждены довольствоваться тем, чем есть. А есть у них санки, на которых они перевозят песок, и грузовик со странной надписью «майор» на откидном борту кузова (что бы это ни значило).

В комментариях люди благодарят коммунальщиков, что, несмотря на отсутствие техники, они добросовестно выполняют свою работу.

ИА «Орелград»

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