Стало известно, кто в Орле будет экзаменовать иностранцев

Отредактирован перечень экзаменационных организаций.
Правительство Орловской области утвердило перечень образовательных организаций, которым доверено проведение экзаменов для иностранных граждан. Напомним, что соответствующий федеральный закон действует с 2015 года.
Согласно ему, иностранцы должны пройти тесты на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Впрочем, в обновленном перечне оказалась всего одна организация — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина».
По сравнению с предыдущим перечнем, утвержденным в 2015 году, количество экзаменаторов сокращено вдвое. Из списка исчез Орловский государственный университет имени Ивана Тургенева.
ИА «Орелград»