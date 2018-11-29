Стало известно, кто в Орле будет экзаменовать иностранцев

Отредактирован перечень экзаменационных организаций.

Правительство Орловской области утвердило перечень образовательных организаций, которым доверено проведение экзаменов для иностранных граждан. Напомним, что соответствующий федеральный закон действует с 2015 года.

Согласно ему, иностранцы должны пройти тесты на владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.

Впрочем, в обновленном перечне оказалась всего одна организация — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина».

По сравнению с предыдущим перечнем, утвержденным в 2015 году, количество экзаменаторов сокращено вдвое. Из списка исчез Орловский государственный университет имени Ивана Тургенева.

ИА «Орелград»