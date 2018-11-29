В Орле открыли выставку в честь брянца, похороненного в Питере

Мероприятие организовала областная библиотека.

Выставка под названием «Полнота жизни и мощь таланта» приурочена к 215-летию со дня рождения Федора Ивановича Тютчева. Она открылась 28 ноября и продлится до 30 декабря. Об этом сообщили в отделе краеведческих документов Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки.

Организаторы напоминают, что Тютчев родился 23 ноября (5 декабря) 1803 года в дворянской семье. Его детство прошло в родовом имении Овстуг Брянского уезда, который в то время относился к Орловской губернии. Писатель скончался 15 (27) июля 1873 года в Царском Селе. Он похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище Новодевичьего монастыря.

«на выставке представлены сборники стихов Федора Ивановича, — рассказали в библиотеке. — Среди биографических материалов — глава о Тютчеве в биобиблиографическом словаре «Писатели Орловского края», книга «Тютчевы», сборник «Знаменитые орловчане в Петербурге». Экспозицию дополняют материалы научной конференции «Ф. И. Тютчев и тютчеведение в начале третьего тысячелетия».

Выставка предназначена для студентов–филологов, литературоведов и краеведов.

ИА «Орелград»