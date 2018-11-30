Орловец спрыгнул с Герценского моста и умер

30.11.2018 | 9:16 Важное, Новости, Происшествия

Парень пробил собой лед.

В Орле молодой человек спрыгнул с Герценского моста и утонул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Инцидент произошел 29 ноября примерно в 16 часов. В МЧС позвонил очевидец, заметивший верхнюю одежду на перилах моста. На льду ближе к правому берегу была дыра, возможно пробитая телом человека.

Его опасения подтвердились. Спустя полтора часа поисков водолазы достали труп из Оки. Что произошло, предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

ИА «Орелград»

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