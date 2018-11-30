Под Орлом наказали мужчину, ограбившего семь магазинов

Обвинительный приговор вынесли в Ливнах.

Местного жителя признали виновным в совершении одной кражи и шести ограблений. От действий преступника пострадали магазины. Преступления были совершены в мае и июне 2018 года

Действовал злоумышленник по одной схеме. Он проходил в торговый зал, где брал с прилавка алкогольные напитки. Спрятав бутылки под курткой, мужчина выбегал из торговой точки.

В одном случае его действия остались незамеченными продавцами, поэтому его квалифицировали как кража. В других случаях продавцы пытались остановить похитителя, но не смогли этого сделать.

Поскольку хищение было открытым, действия преступника квалифицировали как ограбления. По совокупности злоумышленник получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»