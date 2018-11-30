Суд отказался арестовать подозреваемого в крупном мошенничестве

30.11.2018 | 13:21 Новости, Общество

В Орле предполагаемого мошенника оставили на свободе.

Как сообщает Советский районный суд города Орла, рассмотрено постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гендиректору ООО «Успех».

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, мужчина, действуя в составе организованной группы, в период с 2013 по 2018 годы мошенническим путем завладели денежными средствами шести потерпевших на общую сумму 12,885 миллиона рублей.

Суд отказался арестовать подозреваемого, но избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, мужчине запрещено общение с участниками уголовного судопроизводства и их знакомыми.

Также под запрет попала отправка и получение почтово­телеграфных отправлений, использование средств связи и интернета, включая стационарные и мобильные телефоны.

Исключение составит использование телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб, а также общения с контролирующим органом, следователем и защитниками-адвокатами для получения юридической помощи.

ИА «Орелград»

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