Неосторожно выкуренная сигарета обошлась орловцу в 50 тысяч

Мужчина попал под суд после курения на лестничной площадке.

Суд Северного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который попал под уголовное преследование по глупому стечению обстоятельств.

Как следует из материалов дела, в марте этого года поздним вечером мужчина вышел на лестничную площадку покурить. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент появилась полиция, вызванная кем-то из соседей.

Полицейские заявили мужчине, что он нарушает антитабачный закон, поскольку «дымит» в общественном месте. Ему предложили пройти в служебный автомобиль и проехать в отдел полиции для составления административного протокола.

Мужчина вышел со стражами порядка на улицу. Вслед за ними из подъезда выбежала его сожительница, которая заступилась за своего любимого. Поддержка настолько окрылила курильщика, что он отказался садиться в служебный автомобиль.

А затем ударил одного из полицейских кулаком в живот. Суд и следствие расценили это как умышленное преступление против порядка управления. За удар представителя власти орловец получил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»