Орловские депутаты ограничили права чиновников

В регионе изменят закон о муниципальной службе.



Проект о внесении изменений в закон «О муниципальной службе в Орловской области» был рассмотрен на заседании Орловского облсовета в первом чтении. Депутаты дополнили его новой нормой. Она распространяется на муниципальных служащих, являющихся руководителями.

Согласно норме, такой чиновник «не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе органа местного самоуправления и аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной должности».

Ограничение вводится «в целях исключения конфликта интересов». При этом в законе появится уточнение. Согласно ему, муниципальному служащему не запрещается участвовать на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии муниципального образования.

ИА Орелград