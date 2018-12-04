Орловских осужденных проверили на СПИД

4.12.2018 | 12:30 Новости, Общество

Медобследование прошло в стенах исправительной колонии.

Как сообщает сетевое издание «Уездный город Ливны», проверка прошла в ливенской исправительной колонии строгого режима №2. Кровь на анализ сдали 200 заключенных. Это было делом сугубо добровольным.

«В ливенской колонии более 100 человек являются носителями вируса иммунодефицита человека, — пишет «УЕ». — Как подчеркнули проводившие акцию медики, с этой болезнью можно бороться, если только выявить ее и принимать назначаемые врачом медикаменты».

Добавим, что диагностика была приурочена к всемирному дню борьбы со СПИДом и прошла в рамках акции «Знай свой статус».

ИА «Орелград»

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