Под Орлом семью инвалидов незаконно лишили света

Прокуратура отстояла права мценской семьи.

Жительница Мценского района и ее дочь угодили в крайне неприятную ситуацию. Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обе они имеют инвалидность. Мать и дочь проживают в небольшом домике, расположенном на территории садоводческого товарищества № 2 Завода «Вторцветмет». Для них это единственное жилье.

«Руководством СНТ было произведено отключение подачи электроэнергии в дом заявительницы в связи с якобы имеющейся задолженностью, — пояснили в прокуратуре региона. — Вместе с тем, только гарантирующий поставщик был вправе вводить полный режим ограничения потребления электричества».

Кроме того, семью не предупредили о предстоящем отключении электричества, а «имеющиеся споры по оплате подлежали рассмотрению в судебном порядке».

Любопытно, что руководство СНТ отказалось выполнить требования прокурорского представления. Поэтому был подан иск. Суд удовлетворил требования и обязал СНТ восстановить энергоснабжение дома.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»