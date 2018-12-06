Потомского назначат заместителем полпреда в СЗФО

Как и в ЦФО, экс-глава Орловщины будет курировать вопросы экологии

Бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский будет назначен заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Потомский переходит в СЗФО с аналогичного поста в Центральном федеральном округе. Как и в ЦФО, он будет курировать вопросы экологии.

6 декабря назначение Потомского в СЗФО проанонсировали источник РБК в одном из полпредств и собеседник, «близкий к Кремлю». «Он из Ленинградской области и возвращается в свой округ», — сказал один из источников.

Политконсультант Дмитрий Фетисов назвал назначение Потомского в СЗФО логичным шагом на фоне мусорных протестов в Архангельской области. По его словам, экс-губернатор Орловщины хорошо знаком с этой темой и может наладить контакт элит и общества.

«Потомский, много лет работавший в сфере утилизации мусора и на должности губернатора Орловской области, является именно таким специалистом [необходимым Кремлю]», — сказал Фетисов.

Представитель КПРФ Вадим Потомский руководил Орловской областью с 2014 по 2017 год. Его сменил однопартиец Андрей Клычков.

Ранее о том, что Потомский может получить пост в СЗФО, сообщал Telegram-канал «Мастер пера». По мнению авторов, экс-губернатор Орловской области может быть полезен врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову и новому полпреду в СЗФО Александру Гуцану в решении проблем со сторонами мусорного конфликта в Поморье, считают авторы.

Жители Архангельской области протестуют против строительства экотехнопарка возле поселка Шиес, куда планируют свозить мусор из Москвы. Массовые акции по всему региону состоялись 2 декабря. Один из их организаторов, Георгий Миняев, был задержан сотрудниками полиции.

ИА «Орелград»