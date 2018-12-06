В Орле уничтожили полтонны опасного мяса

Опасная для здоровья продукция была изъята из оборота.

Более 370 нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, 65 фактов реализации мясной продукции без документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность – таковы итоги проверок, проведенных в Орловской области сотрудниками Роспотребнадзора.

Как сообщили в этом ведомстве, виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму более 1,5 млн рублей. Из оборота изъято и уничтожено 123 партии мясной продукции объемом 534 кг.

В ведомстве добавили, что проверки были проведены в отношении 361 торговых объекта. Было исследовано 650 проб мяса и мясной продукции, около 1 процента из них не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям.

ИА «Орелград»