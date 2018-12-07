«Орелоблэнерго» ожидает приватизация

Распоряжение об этом издал Андрей Клычков.

Глава региона Андрей Клычков в статусе председателя правительства распорядился приватизировать находящееся в государственной собственности Орловской области имущество. Речь идет о десятках энергообъектов, в том числе воздушных линиях, трансформаторных подстанциях и другое.

Они расположены в Орле, Ливнах и Орловском районе. В частные руки объекты нее уйдут. Они будут приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Орелоблэнерго». Сделать это поручено департаменту государственного имущества и земельных отношений.

ИА «Орелград»