«Орелоблэнерго» ожидает приватизация

7.12.2018 | 9:13 Новости, Общество

Распоряжение об этом издал Андрей Клычков.

Глава региона Андрей Клычков в статусе председателя правительства распорядился приватизировать находящееся в государственной собственности Орловской области имущество. Речь идет о десятках энергообъектов, в том числе воздушных линиях, трансформаторных подстанциях и другое.

Они расположены в Орле, Ливнах и Орловском районе. В частные руки объекты нее уйдут. Они будут приватизированы путем внесения в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Орелоблэнерго». Сделать это поручено департаменту государственного имущества и земельных отношений.

ИА «Орелград»

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