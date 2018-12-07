Орловцев приглашают пострелять из арбалета

Желающие могут прийти на финал Кубка мира, попробовать себя и поболеть за российскую сборную

В Орле 8 декабря состоится финал Кубка мира по стрельбе из арбалета, сообщается на сайте мероприятия. Оно начнется в 10:00 в Конгресс-холле ТМК «Гринн».

Организаторы разрешат желающим почувствовать себя на месте спортсменов. Параллельно с соревнованиями состоится инструктаж по стрельбе из спортивного арбалета.

В самом соревновании примут участие 32 спортсмена – кроме россиян, в Орел приедут представители Хорватии, Венгрии, Чехии и Индии.

Поддержать российскую сборную приедут именитые спортсмены – боксеры Денис Лебедев и Александр Поветкин, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. К ним присоединятся орловские спортсмены – велогонщик Денис Меньшов и чемпионка Европы по стрельбе из блочного лука Мария Виноградова.

Все они также будут соревноваться в меткости на поле для любителей. Кроме того, в программе мероприятия заявлены площадки активности для всей семьи и световое шоу.

ИА «Орелград»