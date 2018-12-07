Платные парковки в Орле иногда будут бесплатными

7.12.2018 | 9:17 Новости, Общество

Определены принципы реализации нового дорожного закона.

Речь идет о реализации в регионах отдельных положений Федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Его основной целью является «создание правовых условий и механизмов для обеспечения безопасности и эффективности организации дорожного движения и снижение экономических потерь».

В Орловской области с 1 января 2019 года заработает собственный закон, который предполагает «формирование единого подхода по организации дорожного движения на территории региона». Кстати, этот законопроект уже был рассмотрен и утвержден депутатами облсовета в первом чтении.

Наиболее любопытной является статья 6 данного закона. Она определяет периоды времени, когда платные парковки могут использоваться бесплатно – те, которые расположены на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Итак, платные парковки будут бесплатными в выходные (суббота и воскресенье) и нерабочие праздничные дни, а также в рабочие дни в период с 19 часов 00 минут до 8 часов 00 минут по местному времени.

Такое право будет дано всем категориям пользователей платной парковки, использующих ее менее одного часа подряд.

ИА «Орелград»

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