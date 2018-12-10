Стало известно, где в Орле купить живую елку

Подведены итоги аукциона по елочным базарам.
Администрация Орла подвела итоги аукциона на право размещения елочных базаров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, предпринимателей заинтересовали 26 площадок:
- ул. Пушкина, в районе дома № 20
- ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)
- ул. Комсомольская, в районе дома № 106
- площадь Маршала Жукова
- ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
- пл. Юности
- пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
- пл. Комсомольская, в районе дома №77
- ул. Комсомольская, в районе дома №196
- ул. Комсомольская, в районе дома №242
- ул. Комсомольская, в районе дома №356
- ул. Комсомольская, в районе дома №384
- ул. Планерная, в районе дома №69
- ул. Блынского, в районе дома №2
- ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
- ул. Раздольная, в районе дома №86
- ул. Полесская, в районе дома №53
- ул. 8 Марта, в районе дома № 19
- ул. Приборостроительная, в районе дома №44
- ул. Октябрьская, в районе дома №120
- Наугорское шоссе, в районе дома №48
- ул. 5-го Августа, в районе дома №19
- ул. 3-я Курская, в районе дома №2
- ул. Московская, в районе дома №112
- ул. Комсомольская, в районе дома №231
- ул. Машкарина, в районе дома №10
В администрации сообщили, что часть елочных базаров откроется 16-17 декабря, но большинство начнет работу с 22 декабря. Ели и сосны привезли в Орел из Калужской, Пензенской, Брянской областей и Пермского края.
Никто из бизнесменов не заявился на три площадки: на улице Толстого возле дома №19, на улице Карачевской возле дома №144 и на улице Генерала Родина возле дома №52. Желающим открыть там елочные базары нужно обратиться по номеру: 76-27-42.
ИА «Орелград»