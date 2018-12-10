Стало известно, где в Орле купить живую елку

Подведены итоги аукциона по елочным базарам.

Администрация Орла подвела итоги аукциона на право размещения елочных базаров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, предпринимателей заинтересовали 26 площадок:

ул. Пушкина, в районе дома № 20

ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)

ул. Комсомольская, в районе дома № 106

площадь Маршала Жукова

ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)

пл. Юности

пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)

пл. Комсомольская, в районе дома №77

ул. Комсомольская, в районе дома №196

ул. Комсомольская, в районе дома №242

ул. Комсомольская, в районе дома №356

ул. Комсомольская, в районе дома №384

ул. Планерная, в районе дома №69

ул. Блынского, в районе дома №2

ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)

ул. Раздольная, в районе дома №86

ул. Полесская, в районе дома №53

ул. 8 Марта, в районе дома № 19

ул. Приборостроительная, в районе дома №44

ул. Октябрьская, в районе дома №120

Наугорское шоссе, в районе дома №48

ул. 5-го Августа, в районе дома №19

ул. 3-я Курская, в районе дома №2

ул. Московская, в районе дома №112

ул. Комсомольская, в районе дома №231

ул. Машкарина, в районе дома №10

В администрации сообщили, что часть елочных базаров откроется 16-17 декабря, но большинство начнет работу с 22 декабря. Ели и сосны привезли в Орел из Калужской, Пензенской, Брянской областей и Пермского края.

Никто из бизнесменов не заявился на три площадки: на улице Толстого возле дома №19, на улице Карачевской возле дома №144 и на улице Генерала Родина возле дома №52. Желающим открыть там елочные базары нужно обратиться по номеру: 76-27-42.

ИА «Орелград»