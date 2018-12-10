Стало известно, где в Орле купить живую елку

10.12.2018 | 15:40 Новости, Общество

Подведены итоги аукциона по елочным базарам.

Администрация Орла подвела итоги аукциона на право размещения елочных базаров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, предпринимателей заинтересовали 26 площадок:

  • ул. Пушкина, в районе дома № 20
  • ул. Комсомольская, в районе дома №78-б (напротив)
  • ул. Комсомольская, в районе дома № 106
  • площадь Маршала Жукова
  • ул. Октябрьская, в районе дома №60 (пересечение с ул. 60 лет Октября)
  • пл. Юности
  • пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)
  • пл. Комсомольская, в районе дома №77
  • ул. Комсомольская, в районе дома №196
  • ул. Комсомольская, в районе дома №242
  • ул. Комсомольская, в районе дома №356
  • ул. Комсомольская, в районе дома №384
  • ул. Планерная, в районе дома №69
  • ул. Блынского, в районе дома №2
  • ул. Металлургов, (район памятника «Металлург»)
  • ул. Раздольная, в районе дома №86
  • ул. Полесская, в районе дома №53
  • ул. 8 Марта, в районе дома № 19
  • ул. Приборостроительная, в районе дома №44
  • ул. Октябрьская, в районе дома №120
  • Наугорское шоссе, в районе дома №48
  • ул. 5-го Августа, в районе дома №19
  • ул. 3-я Курская, в районе дома №2
  • ул. Московская, в районе дома №112
  • ул. Комсомольская, в районе дома №231
  • ул. Машкарина, в районе дома №10

В администрации сообщили, что часть елочных базаров откроется 16-17 декабря, но большинство начнет работу с 22 декабря. Ели и сосны привезли в Орел из Калужской, Пензенской, Брянской областей и Пермского края.

Никто из бизнесменов не заявился на три площадки: на улице Толстого возле дома №19, на улице Карачевской возле дома №144 и на улице Генерала Родина возле дома №52. Желающим открыть там елочные базары нужно обратиться по номеру: 76-27-42.

ИА «Орелград»

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