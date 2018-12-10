В Орле на 7 процентов возрастет число дорожных знаков

Мэрия приняла очередную целевую программу.

Администрация города подписала паспорт ведомственной целевой программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Орле на 2019 — 2021 годы».

Ее финансирование составит 21,6 миллиона рублей. В ее рамках планируется на 7,3 процента увеличить количество регулируемых перекрестков и пешеходных переходов, на 7 процентов — количество дорожных знаков, на 2,1 процента – число светофорных объектов вблизи образовательных учреждений.

В преамбуле программы говорится о несоответствии существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества. Основной причиной ДТН названо нарушение Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Но сопутствующим факторов высокой аварийности на дорогах города авторы считают недостатки в организации дорожного движения.

«Дорожно-транспортная аварийность наносит огромный ущерб экономике города, так как погибшие и раненые в ДТП — в основном люди активного дееспособного возраста от 26 до 42 лет, — говорится в паспорте программы. — Жертвами дорожных происшествий все чаще становится молодежь в возрасте до 25 лет, в том числе дети и подростки. Пострадавшие в результате ДТП получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью последствий».

ИА «Орелград»