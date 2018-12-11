Фотофакт: почетного гражданина Орла назвали Локомотивфюрером

Такого звания удостоился футбольный тренер Юрий Семин

В Telegram-канале «Новости Околофутбола» появилась фотография буклета, в котором главный тренер московского «Локомотива» почетный гражданин Орла Юрий Семин представлен как der Lokomotivführer (в переводе с немецкого — вождь, предводитель «Локомотива»).

Вероятно, на снимке изображена программка к футбольному матчу «Шальке-04» — «Локомотив». Немецкий и российский клубы сыграют 11 декабря в рамках шестого тура Лиги чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» переехал с семьей в Орел в трехлетнем возрасте. Карьеру игрока он начал именно в местном «Спартаке», в 1964-1965 годах проведя за него 16 матчей и забив 6 мячей.

В мае 2017 года Юрий Семин в третий раз привел «железнодорожников» к титулу чемпиона России по футболу.

ИА «Орелград»