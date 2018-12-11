Орловские чиновники перейдут в закрытый режим работы

В регионе внедрят систему управления госслужащими.

Губернатор Андрей Клычков предписал подчиненным использовать федеральный алгоритм «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» (ЕИСУ КС).

Постановление принято «в целях информационного обеспечения государственной гражданской службы и оптимизации работы кадровых служб органов государственной власти и государственных органов Орловской области». Контроль за исполнением постановления Клычков оставил за собой.

Отметим, что данный регламент был разработан Минкомсвязи еще в 2017 году. Система должна стать «основой для единого информационно-коммуникационного пространства в системе государственной гражданской службы РФ». Она предполагает внедрение электронного кадрового документооборота.

Предусматривался постепенный переход до 2019 года федеральных органов исполнительной власти к использованию системы в кадровой работе. Сайт gossluzhba.gov.ru. обеспечивает доступ граждан к информации о государственной службе. Система должна использоваться, в том числе, для загрузки в нее справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, использования электронной подписи при работе с единой системой и другое.

Открытый контур ЕИСУ КС доступен всем на вышеуказанном сайте, а к закрытому контуру доступ возможен только я через «личный кабинет» и «путем организации межсетевого взаимодействия между ведомственной защищенной сетью государственного органа или организации и защищенной сетью единой системы».

ИА «Орелград»