Стало известно, сколько замов будет у Клычкова

Утверждена новая структура областной администрации.

Глава региона Андрей Клычков внес изменения в собственный указ от 28 сентября 2018 года № 610 «О структуре исполнительных органов государственной власти Орловской области». Поправки продиктованы недавними корректировками Устава Орловской области и переименованием отдельных государственных должностей в правительстве региона.

Согласно утвержденной структуре у губернатора будет шесть заместителей. Двое из них станут особыми – первыми замами. К этим должностям относятся следующие посты: первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области (должность занимает Вадим Соколов) и первый заместитель председателя правительства Орловской области (должность вакантна).

Кроме того, у Клычкова будут: заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам (Вадим Тарасов); заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры (Николай Злобин); заместитель председателя правительства по развитию агропромышленного комплекса (Дмитрий Бутусов); заместитель губернатора и председателя правительства — руководитель представительства Орловской области при правительстве Российской Федерации (Михаил Коротаев).

ИА «Орелград»