В Орловской области разбросают приманки

Правительство уточнило план борьбы с бешенством.

Областные власти внесли уточнения в региональный план мероприятий по профилактике и борьбе с заболеванием бешенством животных. В частности, предполагается такой метод борьбы с этим заболеванием, как раскладывание приманок в местах обитания плотоядных животных.

Они будут заправлены вакциной против бешенства. Приманки появятся на территориях охотничьих угодий, общедоступных и особо охраняемых природных территориях Орловской области. Раскладывание приманок будет проводиться ежегодно.

Ответственными стали управление экологической безопасности и природопользования и управление ветеринарии. Кроме того, к процессу привлекут юрлица и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, а также охотхозяйства и заказники.

Напомним, что в текущем году в Орловской области зафиксировано 54 случая бешенства у животных. Эта цифра почти вдвое превышает показатель 2017 года — 30 случаев за весь год.

Как пояснили в Орловском референтном центре Россельхознадзора, бешенство — инфекционное заболевание центральной нервной системы, вызываемое вирусом у всех млекопитающих, включая человека. Как правило, заражение происходит в результате укуса больного животного.

«Главными переносчиками бешенства являются дикие хищные животные, например, лисы, енотовидные собаки, волки, барсуки, а из домашних животных — собаки и кошки, — уточнили в центре. — Единственной профилактической мерой является своевременная вакцинация».

ИА «Орелград»