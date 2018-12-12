В Орле мошенник продал подросткам мифические айфоны

Уголовное дело рассмотрел суд Советского района.

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда Советского района, который признал жителя Орла виновным в совершении мошенничества. В деле фигурировало два эпизода преступной деятельности. Жертвами злоумышленника стали подростки.

С каждым из них он устно договорился о том, что продаст им новенькие айфоны по цене ниже рыночной. В одном случае мошенник выманил у несовершеннолетнего 36 тысяч рублей, в другом — 16200 рублей.

Покупатели планировали получить по дешевке вожделенные аппараты iPhone 7. Причем деньги переводили мошеннику с банковских карт родителей. Преступник около месяца водил их за нос. Следствие выяснило, что он изначально не собирался исполнять условия договоренностей, а деньги попросту присвоил.

Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

ИА «Орелград»