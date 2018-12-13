Команда Клычкова пересмотрит законы СССР

Утверждено положение об администрации губернатора и правительства.

Соответствующий документ подписал глава региона Андрей Клычков. Согласно ему, администрация губернатора и правительства Орловской области является органом исполнительной государственной власти специальной компетенции.

Ей даны функции по «выработке региональной политики, нормативного правового регулирования, правоприменительные функции в сферах региональной политики, развития местного самоуправления, гражданского общества, молодежной политики и патриотического воспитания, государственной гражданской службы, осуществления государственного финансового контроля, бухучета, отчетности и бюджетного планирования органов исполнительной государственной власти».

Кроме того, на нее возложены функции по контролю в сфере закупок и обеспечению деятельности губернатора. Словом, полномочия у данного органа очень широкие. Так, администрация будет «координировать деятельность и обобщать результаты реализации в Орловской области мероприятий по проведению инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в законодательство Российской Федерации и по признанию указанных актов недействующими на территории РФ».

Ее же работники обязаны обеспечивать документационное сопровождение совещаний с участием губернатора, оформление протокольных решений таких совещаний и заседаний, а также организовывать личный прием граждан губернатором.

ИА «Орелград»