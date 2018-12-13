Под Орлом кредитный эксперт обкрадывала клиентов

Сотрудница МФО попалась на присвоении чужих средств.

Уголовное дело было рассмотрено судом Покровского района. Перед ним предстала женщина, работавшая кредитным экспертом микрофинансовой организации. Она имела право выдавать клиентам краткосрочные займы и получать взносы на их погашение.

Женщина воспользовалась служебным положением. Так, в одном случае она получила от клиента чуть более 10 тысяч рублей в счет погашения кредита. Однако в кассу их не внесла, а просто присвоила.

После этого она сменила работу и устроилась в муниципальное предприятие бытового обслуживания. Там злоумышленница присвоила более 31 тысячи рублей. Это была выручка, которую женщина не оприходовала в кассу предприятия, а положила в свой карман.

В суде она полностью признала вину. Ее наказали штрафом в размере 40 тысяч рублей.

ИА «Орелград»