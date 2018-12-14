«Орловский Мелькомбинат» задолжал сотрудникам более полумиллиона рублей

Предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам в полном объеме около пяти месяцев.

СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении ЗАО «Орловский Мелькомбинат» по статье «Невыплата заработной платы».

По данным следствия, зарплата сотрудникам предприятия не выплачивалась в полном размере с июля по ноябрь 2018 года. В общем сложности «Орловский Мелькомбинат» задолжал более 660 тысяч рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»