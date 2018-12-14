«Орловский Мелькомбинат» задолжал сотрудникам более полумиллиона рублей

14.12.2018 | 16:21 Новости, Происшествия

Предприятие не выплачивало зарплату сотрудникам  в полном объеме около пяти месяцев.

СУ СКР по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении ЗАО «Орловский Мелькомбинат» по статье «Невыплата заработной платы».

По данным следствия, зарплата сотрудникам предприятия не выплачивалась в полном размере с июля по ноябрь 2018 года. В общем сложности «Орловский Мелькомбинат» задолжал более 660 тысяч рублей.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования