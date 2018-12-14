Под Орлом детей возили в школу по опасной дороге

14.12.2018 | 12:40 Новости, Общество

Опасный школьный маршрут обнаружила прокуратура Новосильского района.

В прокуратуре Орловской области рассказали, что проверка была проведена по обращению главы Петушенского сельского поселения. Тревоги оказались не напрасными. Установлено, что покрытие дороги «Заречье-Петушки — автодорога «Верховье-Новая Каменка» не отвечает условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

— На проезжей части имеются выбоины и ямы, превышающие по своим размерам и глубине предельно допустимые нормы, — рассказали в прокуратуре региона. – Она используется как маршрут школьного автобуса. При этом другая автодорога для перевозки детей отсутствует.

По мнению надзорного ведомства, «наличие недостатков покрытия создает угрозу для жизни и здоровья участков дорожного движения». Было установлено, что за содержание данной дороги отвечает казенное учреждение «Орелгосзаказчик».

Но чтобы понудить его выполнить ремонт, прокуратуре пришлось подать иск. Суд удовлетворил требования. «Орелгосзаказчик» обязали привести дорогу в соответствие с государственными стандартами.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования