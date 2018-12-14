Под Орлом детей возили в школу по опасной дороге

Опасный школьный маршрут обнаружила прокуратура Новосильского района.

В прокуратуре Орловской области рассказали, что проверка была проведена по обращению главы Петушенского сельского поселения. Тревоги оказались не напрасными. Установлено, что покрытие дороги «Заречье-Петушки — автодорога «Верховье-Новая Каменка» не отвечает условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

— На проезжей части имеются выбоины и ямы, превышающие по своим размерам и глубине предельно допустимые нормы, — рассказали в прокуратуре региона. – Она используется как маршрут школьного автобуса. При этом другая автодорога для перевозки детей отсутствует.

По мнению надзорного ведомства, «наличие недостатков покрытия создает угрозу для жизни и здоровья участков дорожного движения». Было установлено, что за содержание данной дороги отвечает казенное учреждение «Орелгосзаказчик».

Но чтобы понудить его выполнить ремонт, прокуратуре пришлось подать иск. Суд удовлетворил требования. «Орелгосзаказчик» обязали привести дорогу в соответствие с государственными стандартами.

ИА «Орелград»