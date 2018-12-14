В Хотынце мужчина использовал трость в качестве оружия

14.12.2018 | 13:30 Новости, Происшествия

Местный житель осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Как сообщает Хотынецкий районный суд, преступление было совершено в один из июльских вечеров 2018 года. Подсудимый нанес металлической опорной тростью не менее 4 ударов по различным частям туловища и конечностям лежащего на полу соперника.

Затем, используя «деревянный фрагмент длинной 120 сантиметров, нанес им еще не менее двух ударов по находившемуся в том же положении человеку с приложением силы на левую руку».

Злоумышленник действовал на почве личных неприязненных отношений. Суд решил, что трость и «деревянный фрагмент» были использованы в качестве оружия. Подсудимый свою вину признал и раскаялся, дело было рассмотрено в особом порядке.

Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

ИА «Орелград»

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