Орловские чиновники помогут инвалидам с работой

Трудоустройство инвалидов возьмут под жесткий контроль.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области получил новые полномочия. Согласно решению правительства региона он займется осуществлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Департаменту дано право проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

Под квотой понимается минимальное количество рабочих мест для приема на работу инвалидов, которых работодатель обязан трудоустроить. Она устанавливается организациям Орловской области, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более чем 100 человек в размере 3 процентов среднесписочной численности работников; численность работников которых превышает 100 человек – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников.

За нарушения предусмотрена административная ответственность. В частности. Департамент получил право штрафовать работодателя за неисполнение обязанности по созданию рабочих мест для инвалидов, за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, а также представление недостоверной информации о выполнении квоты.

Отметим, что решения и действия департамента и его должностных лиц могут быть обжалованы в административном и судебном порядке.

ИА «Орелград»