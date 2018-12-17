Орловские чиновники помогут инвалидам с работой

17.12.2018 | 12:50 Новости, Общество

Трудоустройство инвалидов возьмут под жесткий контроль.

Департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области получил новые полномочия. Согласно решению правительства региона он займется осуществлением надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Департаменту дано право проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов.

Под квотой понимается минимальное количество рабочих мест для приема на работу инвалидов, которых работодатель обязан трудоустроить. Она устанавливается организациям Орловской области, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более чем 100 человек в размере 3 процентов среднесписочной численности работников; численность работников которых превышает 100 человек – в размере 4 процентов среднесписочной численности работников.

За нарушения предусмотрена административная ответственность. В частности. Департамент получил право штрафовать работодателя за неисполнение обязанности по созданию рабочих мест для инвалидов, за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты, а также представление недостоверной информации о выполнении квоты.

Отметим, что решения и действия департамента и его должностных лиц могут быть обжалованы в административном и судебном порядке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации «Информационное агентство «Орелград»  (свидетельство о регистрации ИА № ТУ 57-00258 от 25 декабря 2013 года выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Орловской области).

Орелград. 2018 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования