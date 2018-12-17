Стратегию развития Орловской области приблизят к реальности

За исполнением документа теперь будут следить.

Правительство Орловской области утвердило порядок осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития региона. Напомним, что стратегия – это объемный документ «определяющий приоритеты, цели и задачи государственного управления в Орловской области на долгосрочный период».

Она разрабатывается на такой же период, что и прогноз социально-экономического развития, то есть каждые 6 лет сроком на 18 лет. Как правило, авторы предлагают три сценария развития событий. Одним из них чиновники пользуются при верстке бюджета.

Стратегию зачастую называют формальным документом, поскольку публично никто не отчитывается о том, совпал ли с реальностью хоть один из предложенных сценариев. Новый порядок предполагает, что ежегодно будет формироваться отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии.

Мониторингом займется областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Он наделен правом запрашивать у всех органов исполнительной государственной власти специальной компетенции необходимую информацию. Сам отчет должен быть готов до 1 марта, после чего департамент обязан направить его на рассмотрение в правительство Орловской области.

ИА «Орелград»