В Орле пресекли торговлю «вечными» пельменями

Опасная продукция была выявлена в одном из продуктовых магазинов.

Как сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора, в магазине была проведена внеплановая проверка «на предмет соблюдения законодательства РФ при хранении и реализации продукции свиноводства». Были установлены многочисленные нарушения.

В частности, продукция оказалась без маркировки производителей с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. По сути, это «вечные» продукты, потому что невозможно узнать, когда они были произведены. Впрочем, был найден и товар с маркировкой, но с истекшим сроком годности.

«По результатам проверки недоброкачественная мясная продукция (колбасные изделия и пельмени) общим весом 17,84 кг снята с реализации с последующей утилизацией, — сообщили в ТУ Россельхознадзора. — К административной ответственности привлечено должностное лицо на сумму 10 тысяч рублей».

ИА «Орелград»