На Орловщину приехал посол Республики Бурунди

Жозеф Нкурунзиза пробудет здесь два дня.

Официальный представитель африканского государства уже встретился с орловским губернатором. Об этом сам Андрей Клычков рассказал в социальных сетях. Орловский глава назвал это важным шагом для расширения географии международного сотрудничества.

«Жители Бурунди заинтересованы в масложировой продукции, зерновых, муке и крупах, а также в сельхозтехнике и насосном оборудовании, которое мы производим», – указал Клычков.

Ожидается, что посол Бурунди посетит АО «Орёлтекмаш», Завод имени Медведева, «ЭЛИТПАК», а также Мценский завод коммунального машиностроения.

Бурунди находится в восточной части Африки. Интересно, что по своим размерам это государство сопоставимо с Орловской областью (27,8 и 24,7 тысяч квадратных километров соответственно). Однако по количеству населения Бурунди оставляет Орловщину далеко позади (14 миллионов против 686 тысяч).

