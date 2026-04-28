На Орловщину приехал посол Республики Бурунди

28.4.2026 | 15:05

Жозеф Нкурунзиза пробудет здесь два дня.

Фото: max.ru/a_klychkov

Официальный представитель африканского государства уже встретился с орловским губернатором. Об этом сам Андрей Клычков рассказал в социальных сетях. Орловский глава назвал это важным шагом для расширения географии международного сотрудничества.

«Жители Бурунди заинтересованы в масложировой продукции, зерновых, муке и крупах, а также в сельхозтехнике и насосном оборудовании, которое мы производим», – указал Клычков.

Ожидается, что посол Бурунди посетит АО «Орёлтекмаш», Завод имени Медведева, «ЭЛИТПАК», а также Мценский завод коммунального машиностроения.

Бурунди находится в восточной части Африки. Интересно, что по своим размерам это государство сопоставимо с Орловской областью (27,8 и 24,7 тысяч квадратных километров соответственно). Однако по количеству населения Бурунди оставляет Орловщину далеко позади (14 миллионов против 686 тысяч).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Читайте в MAX Написать в MAX.RU