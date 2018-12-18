В Орле отметили плюс бесконтактного способа общения

18.12.2018 | 12:55 Новости, Общество

О пользе общения в режиме онлайн рассказали налоговики.

За 11 месяцев 2018 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по городу Орлу поступило 6826 обращений от граждан. Это на 1479 обращений больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Такую информацию предоставили в региональном управлении ФНС России. В ведомстве отмечают, что все больше орловцев выбирают бесконтактный способ общения с налоговыми органами.

Они используют онлайн-сервисы «Обратиться в ФНС России», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя». Более 90 процентов обращений, поступивших в инспекцию, было направлено в электронном виде.

«Граждан в основном интересовали вопросы налогообложения имущества физических лиц, а также порядок получения имущественного вычета по налогу на доходы физических лиц», — уточнили в УФНС.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2018 год

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